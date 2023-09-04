Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam karnından ve ayaklarından zincirlenmiş halde bulundu - Son Dakika

Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam karnından ve ayaklarından zincirlenmiş halde bulundu

Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam karnından ve ayaklarından zincirlenmiş halde bulundu
Son Güncelleme: 04.09.2023 17:23

Oregon'da cinayet teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan Christopher Pray, akıl sağlığı hastanesinden götürülürken kaçtı. Kaçtıktan sonra çamurlu bir gölette bulundu ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Pray, yanlış bir isim vererek tanınmamaya çalıştı ancak hastane çalışanları tarafından teşhis edildi ve tutuklandı. Pray'in nasıl kaçtığı soruşturuluyor ve şu anda cezaevinde.

ABD'de cinayete teşebbüs başta olmak üzere çok sayıda suçla yargılanan adam, vücudu zincirlerle bağlı olmasına rağmen ekiplerin elinden kurtularak kaçtı. Saatler sonra bir köprü altındaki gölette çamur içinde bulunan adam kurtarılarak hastaneye yatırıldı.

AKIL HASTANESİNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAÇTI

ABD'nin Oregon eyaletinde, cinayete teşebbüsle yargılanan Cristopher Pray isimli adam, akıl hastanesine götürüldüğü sırada ekiplerin elinden kurtulmayı başardı. Vücudu zincir, kelepçe ve prangalarla bağlı olmasına rağmen kaçan adam için ekipler harekete geçti.

ÇAMUR İÇİNDE DEBELENİRKEN BULUNDU

Saatler süren aramanın ardından Pray, bir köprü altındaki gölette çamur içinde debelenirken bulundu. Vücuduna bağlanan zincirler nedeniyle zor durumda olan adam için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Halatlar kullanılarak kurtarılan adam daha sonra tutuklandı.

HASTANEYE YATIRILDI

Cinayete teşebbüs, soygun, saldırı ve ateşli silah taşıma suçlarından yargılanan adam hakim karşısına çıtı. Mahkeme Pray'ın dava görmeye elverişli olmadığına kanaat getirerek hastaneye gönderilmesine karar verdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam karnından ve ayaklarından zincirlenmiş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi
17:51 Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor
17:41 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj
17:12 Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti
17:09 CZN Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
16:55 Stefan Kuntz'un ''Melissa Vargas'a sormamız gerek'' dediği soru salonu kahkahaya boğdu
16:46 Son Dakika! Putin'in, "Yaptırımları kaldırın" şartına Erdoğan'dan yeşil ışık: BM'nin hazırlayacağı yeni paketle Tahıl Anlaşması devam edebilir
16:42 Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 51 TL'den satılacak
16:33 Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 18:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam karnından ve ayaklarından zincirlenmiş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement