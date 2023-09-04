Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam karnından ve ayaklarından zincirlenmiş halde bulundu

ABD'de cinayete teşebbüs başta olmak üzere çok sayıda suçla yargılanan adam, vücudu zincirlerle bağlı olmasına rağmen ekiplerin elinden kurtularak kaçtı. Saatler sonra bir köprü altındaki gölette çamur içinde bulunan adam kurtarılarak hastaneye yatırıldı.

AKIL HASTANESİNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAÇTI

ABD'nin Oregon eyaletinde, cinayete teşebbüsle yargılanan Cristopher Pray isimli adam, akıl hastanesine götürüldüğü sırada ekiplerin elinden kurtulmayı başardı. Vücudu zincir, kelepçe ve prangalarla bağlı olmasına rağmen kaçan adam için ekipler harekete geçti.

ÇAMUR İÇİNDE DEBELENİRKEN BULUNDU

Saatler süren aramanın ardından Pray, bir köprü altındaki gölette çamur içinde debelenirken bulundu. Vücuduna bağlanan zincirler nedeniyle zor durumda olan adam için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Halatlar kullanılarak kurtarılan adam daha sonra tutuklandı.

HASTANEYE YATIRILDI

Cinayete teşebbüs, soygun, saldırı ve ateşli silah taşıma suçlarından yargılanan adam hakim karşısına çıtı. Mahkeme Pray'ın dava görmeye elverişli olmadığına kanaat getirerek hastaneye gönderilmesine karar verdi.