Aliyev, Macron'la telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Aliyev, Macron'la telefonda görüştü

14.09.2022 10:34
Aliyev, Macron'la telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda meydana gelen çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olmasının ardından, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda meydana gelen çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olmasının ardından, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev, Macron'a büyük çaplı provokasyonların sorumluluğunun doğrudan Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine ait olduğuna ve Azerbaycan'ın saldırılara karşılık misilleme tedbirleri aldığına dikkat çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimi konusunun Fransa'nın inisiyatifiyle BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine çıkarılacağına değinerek, bu bağlamda müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine bir kez daha vurguladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığın yaptığı ortak açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 50 Azerbaycan askerinin şehit olmasının yanı sıra 2 sivilin yaralandığı belirtildi.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor
Kaynak: DHA

Emmanuel Macron, İlham Aliyev, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliyev, Macron'la telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:08 Norveç ve İsviçre'den, Cilo Dağı'nın eteklerindeki bala yoğun talep! Kilosu dudak uçuklatıyor
10:08 Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:53 Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak
09:52 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City peş peşe 3. yenilgisini aldı
09:42 Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu
09:33 Bayern Münih, evinde Barcelona'yı iki golle devirdi: 2-0
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 10:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aliyev, Macron'la telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement