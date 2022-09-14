Aliyev, Macron'la telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda meydana gelen çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olmasının ardından, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev, Macron'a büyük çaplı provokasyonların sorumluluğunun doğrudan Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine ait olduğuna ve Azerbaycan'ın saldırılara karşılık misilleme tedbirleri aldığına dikkat çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimi konusunun Fransa'nın inisiyatifiyle BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine çıkarılacağına değinerek, bu bağlamda müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine bir kez daha vurguladı.