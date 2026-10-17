Almanya'da 5 bin 700 istasyonda alkol yasağı başladı, restoranlar hariç - Son Dakika
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Almanya'da 5 bin 700 istasyonda alkol yasağı başladı, restoranlar hariç

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Almanya\'da 5 bin 700 istasyonda alkol yasağı başladı, restoranlar hariç
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Almanya'nın devlet demiryolu şirketi Deutsche Bahn'a ait yaklaşık 5 bin 700 istasyon ve peronda alkol tüketimi yasaklandı. Güvenliği artırmayı hedefleyen yasak, futbol maçları ve büyük etkinlik günlerinde de geçerli olacak; restoranlar ve trenler ise kapsam dışında.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın devlet demiryolu şirketi Deutsche Bahn'a ait yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonu ve peronda alkol tüketimi yasaklandı. Güvenliği artırmayı hedefleyen uygulama, futbol maçları ve büyük etkinlik günlerinde de geçerli olacak.

Almanya'nın devlet demiryolu şirketi Deutsche Bahn'a (DB) ait yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonda ve peronlarda alkol tüketimi yasaklandı. Uygulamayla istasyonlarda güvenliğin artırılması ve alkol kaynaklı olayların önüne geçilmesi hedefleniyor. Alman Demiryolları'nın mülkiyet ve kullanım hakkına sahip olduğu istasyonlarda geçerli olan yasak kapsamında, yolcuların tren beklerken peronlarda ve istasyonların diğer alanlarında alkol tüketmesine izin verilmeyecek.

"RESTORANLAR VE TRENLER YASAK KAPSAMI DIŞINDA"

İstasyonlardaki restoran ve işletmelerde alkol tüketimi serbest olmaya devam edecek. Trenlerde de genel olarak alkol tüketimine izin verilecek. Deutsche Bahn, uzun mesafeli trenlerin restoran ve büfe bölümlerinde alkol satışını sürdürecek. Şirkete ait olmayan bazı istasyon binalarında ise farklı kurallar uygulanabilecek.

Yasağın denetimi demiryolu güvenlik görevlileri tarafından yapılacak. Kuralları ihlal eden yolcular öncelikle uyarılabilecek. Deutsche Bahn, denetimlerde ölçülü ve anlayışlı bir yaklaşım izleneceğini bildirdi. Uyarılara rağmen yasağı ihlal etmekte ısrar eden kişiler hakkında ise istasyonlara giriş ve kullanım yasağı uygulanabilecek.

"FUTBOL MAÇLARINDA DA GEÇERLİ OLACAK"

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) sözcüsü Anja Bröker, yasağın büyük organizasyonların düzenlendiği günlerde de geçerli olacağını açıkladı. Buna Süper lig futbol maçlarının oynandığı günler de dahil olacak. Büyük etkinliklerde yasağın uygulanmasının güçleşebileceğine dikkat çekilirken, şirket bu tür durumlarda da güvenlik görevlilerinin sağduyulu hareket edeceğini belirtti.

Almanya Federal Hükümeti'nin Uyuşturucu ve Bağımlılık Politikaları Sorumlusu Hendrik Streeck de uygulamaya destek verdi. Streeck, alkolün her tartışma veya kavganın nedeni olmadığını ancak çatışmaları şiddetlendirebildiğini ve kişilerin kendilerini kontrol etme eşiklerini düşürebildiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Almanya'da 5 bin 700 istasyonda alkol yasağı başladı, restoranlar hariç - Son Dakika
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