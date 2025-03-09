Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) kardeş partiler olarak oluşturduğu (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), koalisyon için yaklaşık bir hafta süren ön görüşmelerin ardından uzlaşma metnini tamamladı. Parti liderlerine göre, göç ve maliye konularında anlaşmaya varıldı. Koalisyon görüşmelerinin Paskalya'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) ve SPD, siyah-kırmızı bir koalisyon hükümeti kurulması için müzakerelere başlama temelinde bir son belge sundu. CDU lideri ve Birlik Partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, bu görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.

Berlin'de yaptığı açıklamada Merz, birçok temel konuda uzlaşmaya varıldığını belirterek, görüşmelerin iyi bir atmosferde ve meslektaşça geçtiğini vurguladı. İçerik açısından en önemli konuların göç, maliye ve işgücü piyasası ile ekonomi politikaları olduğunu ifade eden Merz, özellikle sığınma ve vatandaşlık maaşı sistemlerinde değişiklikler yapılmasının planlandığını söyledi.

Koalisyon müzakerelerinin önümüzdeki haftalarda yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.