Almanya\'da silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında iki kişinin uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı. Giessen İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iki erkeğin cansız bedenleri, dün öğlen saatlerinde Frankfurt'un kuzeyindeki kasabada bir konutun önünde bulundu.

POLİS, HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATTI

Polis, cumartesi günü yaşanan olayın ardından bugün büyük bir operasyon başlatıldığını ve özel kuvvet polislerinin helikopter destekli operasyona katıldığını duyurdu.