Almanya'da Sınır Kontrollerine Uyarı - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Sınır Kontrollerine Uyarı

Polis Sendikası, artan sınır kontrollerinin sürdürülemez olduğunu ve uzun vadede zorluklar getirdiğini bildirdi.

19.05.2025 16:36
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'daki Polis Sendikası (GdP), hükümetin artırılmasına karar verdiği sınır kontrollerinin Federal Polis Teşkilatı üzerinde ciddi yük oluşturduğu, mevcut koşullar altında uygulamanın uzun vadede sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu.

GdP Federal Polis Başkanı Andreas Rosskopf, sınır kontrollerinin ancak nöbet çizelgelerinde değişiklik yapılması, eğitimlerin askıya alınması ve fazla mesailerin azaltılmamasıyla sürdürülebildiğini belirtti.

Rosskopf, "Bu yoğun kontrolleri ancak birkaç hafta daha sürdürebiliriz" açıklamasında bulundu.

Şu anda sınır bölgelerinde binden fazla çevik kuvvet polisi görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt (CSU), göreve gelir gelmez sınır kontrollerinin artırılması, iltica başvurusu yapanların sınırdan geri çevrilmesi talimatı vermişti. Bu adımın ardından Almanya sınırından geri çevirmelerde yüzde 50 artış kaydedildiği bildirildi.

Uygulama, Almanya'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal Demokrat Parti ( SPD) üyesi politika uzmanı Lars Castellucci, söz konusu önlemlerin Avrupa'daki ortak iltica reformunu tehlikeye atabileceğini belirterek, "Almanya, göç konusunda sadece komşularıyla işbirliği içinde başarılı olabilir" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Alexander Throm ise kontrollerin etkili olduğunu savunarak, "Almanya artık Avrupa'da göç için bir mıknatıs değil. Komşu ülkelerimiz, uzun süredir böyle bir sinyal bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Sınır Kontrollerine Uyarı - Son Dakika

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