Koronavirüs aşısı diye binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti! Mahkemenin verdiği karar infiale yol açtı

Almanya'da 39 yaşındaki hemşire Antje T.'nin yaptıkları ülke gündemine oturdu. Antje T. isimli hemşire 5 Mart ile Nisan 2021 tarihleri arasında çoğunluğu hastane çalışanı, eğitimci ve 70 yaş üstü doktorlardan oluşan 8 bin kadar hastaya BioNTech Pfizer aşısı yerine tuzlu su solüsyonu enjekte etti. Antje T.'yi,bunu gören başka bir çalışma arkadaşı ihbar etti.

HEMŞİREYE DENETİMLİ SERBESTLİK CEZASI

Olayın açığa çıkmasının ardından görevinden ihraç edilen Antje T. tutuklandı. Antje T., 2022'deki duruşmada 15 adet kasıtlı suçtan yargılanmaya başlanırken, bunlardan dokuzu delil olmadığı için davadan düşürüldü. Korona aşısı yerine insanlara tuzlu su enjekte eden hemşire altı ay denetimli serbestlik cezası verildi. Karara büyük tepki gösteren kamuoyu, davanın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA AŞI KARŞITI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Mahkeme sözcüsü Torben Toelle, savcının altı şırınganın salin çözeltisiyle değiştirildiğine dair kanıt bulduğunu belirtirken, daha fazla kaç kişiye uygulandığının ortaya çıkmadığı için suç olarak davaya dahil edilemeyeceğini söyledi. Öte yandan hemşirenin sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenilirken, kararın bir hafta içinde temyiz edilebileceği belirtildi.