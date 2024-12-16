Almanya, Esad Destekçilerine Uyardı

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Haber: İlhan baba

(BERLİN)- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriye'deki Esad yönetiminin destekçilerini Almanya'ya gelmemeleri konusunda uyardı. Baerbock "Bu rejimin tüm suç ortaklarını yasaların tam gücüyle yargılayacağız" dedi. İçişleri Bakanı Faeser ise Almanya'ya sığınmaya çalışmaları durumunda sınır kontrollerinde, Esad destekçilerinin sert bir şekilde soruşturulacaklarını ve suçluların cezasız kalmayacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de devrilen eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin destekçilerini Almanya'ya gelmemeleri konusunda uyardı. Baerbock "Bu rejimin tüm suç ortaklarını yasaların tam gücüyle yargılayacağız" dedi. Baerbock ayrıca Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen bölgelerde tutuklu bulunan IŞİD üyelerine dikkat çekerek, IŞİD militanlarının tutukluluğunun devamı için güvenlik önlemlerinin hem Almanya'da hem de uluslararası düzeyde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Suriye'nin radikal gruplar veya yabancı güçler için bir oyun sahası haline gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sınır kontrollerine dikkat çekerek, Esad yönetimi destekçilerinin "Almanya'ya kaçmaya çalışmaları durumunda sert bir şekilde soruşturulacaklarını ve suçluların cezasız kalmayacağını" söyledi. Feaser ayrıca, Suriye'de devlet tarafından işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili 2022 yılında Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karar ile eski bir Suriye istihbarat çalışanının müebbet hapse mahkum edilmesini hatırlattı.