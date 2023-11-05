 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Saldırganın Rehin Aldığı Çocukla Tedirgin Bekleyiş - Son Dakika

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Saldırganın Rehin Aldığı Çocukla Tedirgin Bekleyiş

Son Güncelleme: 05.11.2023 02:01

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bir kişi aracıyla bariyerleri kırıp aprona daldı. Havaya ateş açan saldırgan elindeki molotof kokteyleri ile yangın çıkartmaya çalışırken araçtaki 4 yaşındaki çocuğunu da rehin aldı. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken tedirgin bekleyiş sürüyor.

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bir kişi aracıyla bariyerleri kırıp aprona daldı. Havaya ateş açan saldırgan elindeki molotof kokteyleri ile yangın çıkartmaya çalışırken araçtaki 4 yaşındaki çocuğunu da rehin aldı. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken tedirgin bekleyiş sürüyor.

HAVAALANINA GİRİP ARACI UÇAĞIN ALTINA PARK ETTİ

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişi saat 20.00 sıralarında silahlı bir adam, plakasız Audi marka bir araçla bariyerleri kırıp, havaalanının apronuna daldı. Havaya iki el ateş açan saldırganın, molotof kokteyleleri ile yangın çıkartmaya çalıştığı ifade edildi. Saldırgan aracını doğrudan tarifeli bir uçağın altına park etti.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALDI

Federal polis sözcüsü Thomas Gerbert, saldırganın iki yanan şişeyi arabadan dışarı atarak, yangın çıkartmaya çalıştığı ve havaalanı itfaiyesi şişeleri söndürmeyi başardığı bildirildi. Daha sonra federal ve eyalet polisi saldırganın bulunduğu aracın etrafını sardı ve özel kuvvetlerin saldırganı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Saldırganın, 4 yaşındaki çocuğunu da rehin aldığı ifade edildi.

KARISI POLİSİ ARAMIŞ

Saldırganın karısının daha önce eyalet polisine çocuk kaçırma olayı ile ilgi ihbarda bulunduğu bildirildi. Federal polis tedbir nedeniyle şu anda kalkış ve iniş mümkün olmadığını açıkladı. Bazı uçuşların güzergahı değiştirildi, bazı uçuşlar ise iptal edildi.

Kaynak: İHA

Hamburg Havalimanı, Almanya, Audi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Saldırganın Rehin Aldığı Çocukla Tedirgin Bekleyiş - Son Dakika


Son Dakika
02:01 Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Saldırganın Rehin Aldığı Çocukla Tedirgin Bekleyiş
00:38 Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil
00:31 Kılıçdaroğlu görevden çekiliyor mu? CHP'den iddiaya yalanlama geldi
00:17 Ne diyeceği merak konusu olan İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetini iki nedene bağladı
00:09 CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor
23:57 Dilan Polat ifade verdiği sırada bayıldı
23:50 Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi
23:28 Son Dakika: CHP'de genel başkanlık seçimi 2. tura kaldı
23:11 Icardi'den formasını yakan Fenerbahçe taraftarlarına olay yanıt
22:25 İsrailliler Netanyahu'nun konutuna yürüyüp istifa çağrısında bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 02:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Saldırganın Rehin Aldığı Çocukla Tedirgin Bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement