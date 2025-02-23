Almanya Seçimleri: 60 Milyon Seçmen Sandıkta

Dünya

Bir ilçe diken üstünde! Ekipler ihbar yağınca seferber oldu

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) – Almanya'da bugün 60 milyonu aşkın seçmen, ülkenin kaderini belirleyecek Federal Meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gitti. Yoğun katılımın yaşandığı seçimde, çok sayıda seçmen mektupla oy kullanırken, ülkede yaklaşık 1 milyon Türkiye kökenli Alman vatandaşı da tercihlerini sandıklara taşıdı. Türkiye kökenli seçmenler arasında, özellikle Almanya'da son yıllarda güç kazanan aşırı sağın etkilerinden duyulan endişe dikkat çekiyor.

Almanya, Federal Meclis üyelerini seçmek üzere sandığa gitti. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı seçimlerde yaklaşık 1 milyon Türkiye kökenli Alman vatandaşı iradesini oy kullandı. Seçimlere ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise aşırı sağın yükselmesinden duyulan endişeler dile getirildi.

Ekonomi uzmanı İsmail Akpınar'ın araştırmasına göre seçim sonuçları ve partilerin oy oranları şu şekilde gerçekleşti, Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) yüzde 29, Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) yüzde 19,6, Yeşiller yüzde 13,3, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 16, Sol Parti Die Linke yüzde 8,5, BSW yüzde 4,7, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4,9, diğer partiler yüzde 3,9.

Bu sonuçlara göre, koalisyon hükümeti kurulacak. CDU/CSU ile SPD arasında görüşmeler öne çıkarken; eğer SPD lideri Scholz çekilirse, hükümetin CDU/CSU, Yeşiller ve Sol Parti'nin katılımıyla üçlü koalisyon şeklinde kurulması da söz konusu olabilecek.

"Seçim sonuçları siayasi dengeleri değiştirecek"

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, seçim sonuçlarının siyasi dengeleri değiştirdiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Yıllardır Almanya'yı yöneten partiler artık yüzde 30'ların ve yüzde 20'lerin altında kalmaya başladı. Sağ partiler ise oylarını yüzde 20 ve üzerine çıkarma başarısı gösteriyor. Bu seçimde Türkiye'den gelip Alman vatandaşların katılımında yoğunluk gözlemlendi ve katılım oranı yüzde 84'e kadar ulaştı. Hükümet CDU/CSU ile SPD arasında kurulabilir, ancak taraflardan birinin çekilmesi durumunda üçlü koalisyon gündeme gelebilir.

Göçmen topluluklar açısından en önemli konulardan biri de çifte vatandaşlık meselesi. Sosyal Demokrat Parti ile kurulacak hükümette çifte vatandaşlığın devam edeceği düşünülse de mevcut yasanın geri alınması yönündeki endişeler söz konusu."

Nürnberg Metropol Toplumu eski Başkanı Bülent Bayraktar da Nürnberg'te büyüdüğünü, akademik eğitimini tamamladığını ve 30 yıldır iş insanı olarak şehrin ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Yeni vatandaşlık yasası sayesinde bu yıl Alman vatandaşlığına geçtim. Bugün büyük bir heyecanla iki oyumu da kullandım. Geçmiş seçimlerde her 5 Türkiye kökenliden sadece 1'i oy kullanıyordu. Kullanılmayan her oy aşırı sağcı AfD gibi partilere güç kazandırıyor. Göçmenler Almanya'ya zenginlik ve çeşitlilik katıyor. Albrecht Dürer Lisesi'nden Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder de mezun oldu ve Albrecht Dürer'in ailesi Macaristan'dan göç etti."