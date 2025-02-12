Almanya Sınır Kontrollerini Uzattı - Son Dakika
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Dünya

Almanya Sınır Kontrollerini Uzattı

Almanya, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik için geçici sınır kontrollerini altı ay uzattı.

12.02.2025 16:00
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(ANKARA) - Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Almanya'nın geçici sınır kontrollerini altı ay süreyle uzattığını ve Avrupa Birliği'ni (AB) bilgilendirdiğini duyurdu.

Almanya, özellikle Orta Doğu'daki savaş ve yoksulluktan kaçan ve Almanya'ya göç eden insanların artmasının ardından göç ve sınır ötesi suçlara karşı daha sert bir duruşun parçası olarak Eylül 2024'te sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı.

Kontroller, öncelikle komşu AB ülkelerinden gelen ve sığınma başvurularının işleme alınmasını gerektiren "AB Dublin kurallarına" tabi olan sığınmacıları hedef alıyor. Buna göre, sığınma başvuruları, varış yapılan ilk AB ülkesinde işleme alınmasını gerektiriyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, seçimlere iki haftadan az bir süre kala hükümetinin düzensiz göçle mücadele ettiğini göstermeye çalışan Almanya'nın geçici sınır kontrollerini altı ay süreyle uzattığını ve Avrupa Birliği'ni (AB) bilgilendirdiğini açıkladı.

Scholz, verilerin hükümetinin önlemlerinin işe yaradığını gösterdiğini, yetkililerin 47 bin kişiyi sınırlarda geri çevirdiğini, iltica başvurularının 2023'e göre 2024'te üçte bir oranında düştüğünü ve bin 900 insan kaçakçısının tutuklandığını söyledi.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin, birçok ankette yüzde 20 ile ikinci sırada yer alması ve 23 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesinde göç konusunun seçmenlerin en önemli kaygılarından biri olması nedeniyle, seçimlerde yarışacak partiler, bu sorunla başa çıkabileceklerini göstermeleri için baskı altında.

Kaynak: ANKA

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