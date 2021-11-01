Üye Girişi
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti - Son Dakika

Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

01.11.2021 15:52

ABD'nin Florida eyaletinde Amazon'a ait bir dağıtım aracından yarı çıplak kadın, şoförü işinden etti. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedildi.

Florida'da Amazon'a ait bir dağıtım aracından siyah mini elbiseli yarı çıplak bir kadının çıktığı ana ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca şoför işten atıldı.

ETRAFINI KONTROL ETTİ

Görüntüde, kadının aracın arka kısmından indiği ve araçtan indikten sonra etrafı kontrol ettiği görülüyor. Geçen hafta TikTok'ta paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

ŞOFÖR İŞTEN ATILDI

Görüntüler hakkında amazon yetkilileri soruşturma başlattı. Soruşturmada tespit edilen şoför işten kovulurken kadının kim olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

Florida, Amazon, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Eski sevgilisinin yanında gördüğü adamı sırtından vurup öldürdü 15:59 Eski sevgilisinin yanında gördüğü adamı sırtından vurup öldürdü Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu 15:56 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim 15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat 15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat İYİ Partili Çıray'dan 15:20 İYİ Partili Çıray'dan "tezkere çatlağı" iddialarına yanıt: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:06 Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
16:00 Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
15:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat
15:38 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
16:07
Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı         
16:01
Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık         
15:57
Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı         
15:54
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı         
15:44
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
15:39
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu         
15:02
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:13:56. #1.12#
SON DAKİKA: Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement