Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

Florida'da Amazon'a ait bir dağıtım aracından siyah mini elbiseli yarı çıplak bir kadının çıktığı ana ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca şoför işten atıldı.

ETRAFINI KONTROL ETTİ

Görüntüde, kadının aracın arka kısmından indiği ve araçtan indikten sonra etrafı kontrol ettiği görülüyor. Geçen hafta TikTok'ta paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

ŞOFÖR İŞTEN ATILDI

Görüntüler hakkında amazon yetkilileri soruşturma başlattı. Soruşturmada tespit edilen şoför işten kovulurken kadının kim olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.