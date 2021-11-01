Florida'da Amazon'a ait bir dağıtım aracından siyah mini elbiseli yarı çıplak bir kadının çıktığı ana ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca şoför işten atıldı.
Görüntüde, kadının aracın arka kısmından indiği ve araçtan indikten sonra etrafı kontrol ettiği görülüyor. Geçen hafta TikTok'ta paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Görüntüler hakkında amazon yetkilileri soruşturma başlattı. Soruşturmada tespit edilen şoför işten kovulurken kadının kim olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Dünya › Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti - Son Dakika Dünya