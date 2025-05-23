Amazon Kabilesi NYT\'ye Dava Açtı

Bir Amazon kabilesi, üyelerinin porno bağımlısı olarak yaftalanmasına yol açtığını söyledikleri, yüksek hızlı internet erişimiyle tanışmaları hakkındaki bir haber nedeniyle New York Times'a (NYT) dava açtı.

Hakaret davasında, ABD gazetesinin haberinde Marubo kabilesinin "internete basit bir şekilde maruz kalmayı kaldıramayacak durumda" olarak gösterildiği ve "gençlerinin pornografi tarafından esir alındığı iddialarının" vurgulandığı belirtildi.

Davacılar TMZ ve Yahoo'dan da şikayetçi oldu, haberlerinin "gençlikleriyle alay ettiği" ve "geleneklerini yanlış tanıttığı" öne sürdü.

NYT ise, haberinde kabile üyelerinden herhangi birinin porno bağımlısı olduğunu söylemediğini belirterek suçlamayı reddetti.

TMZ ve Yahoo ise görüş talebimize henüz yanıt vermedi.

Yaklaşık 2 bin kişilik bir yerli topluluğu olan Marubo, en az 180 milyon dolar (7 milyar TL) tazminat talep ediyor.

Marubo'nun Elon Musk'ın SpaceX şirketinden uydu-internet hizmeti Starlink almasından dokuz ay sonra yayımlanan haberde, kabilenin "yıllardır Amerikan hanelerini meşgul eden aynı zorluklarla boğuşmaya başladığı" belirtiliyor.

Habere göre bunlar arasında "telefona yapışmış gençler", "şiddet içeren video oyunları" ve "pornografi izleyen çocuklar" da yer alıyor.

Haberde, bir toplum liderinin ve interneti şiddetle eleştiren bir kişinin "pornografiden çok rahatsız olduğu" ve genç erkeklerin "daha agresif cinsel davranışlar" sergilediğinden söz edildiği belirtiliyor.

Sağlık sorunları ve çevresel tahribat konusunda yetkilileri uyarma, uzaktaki aileleriyle iletişimde kalma gibi internetin kabilelere fayda sağlayan yönleri de haberde yer almıştı.

Davacılar, TMZ'nin porno bağımlılığına atıfta bulunan bir manşeti de dahil olmak üzere diğer haber kuruluşlarının NYT'nin raporunu sansasyonel hale getirdiğini iddia ediyor.

Gelen tepkiler üzerine NYT, ilk haberinden yaklaşık bir hafta sonra, "Hayır, Uzak Bir Amazon Kabilesi Porno Bağımlısı Olmadı" başlığıyla bir takip haberi yayınlamıştı.

Haberde, "dünya çapında 100'den fazla web sitesinin" "Marubo'nun porno bağımlısı haline geldiğini iddia eden başlıklar yayınladığı" belirtildi.

Ancak davacılar, NYT'nin orijinal haberinin "Marubo halkını, gençlerinin pornografi tarafından esir alındığı iddialarını vurgulayarak, interneti kaldıramayan bir topluluk olarak tasvir ettiğini" iddia ediyor.

Courthouse News Service'e göre adı geçen davacılar arasında yer alan topluluk lideri Enoque Marubo ve 15 bin dolarlık 20 Starlink alıcısının kabileye dağıtılmasına yardımcı olan Brezilyalı hak savunucusu Flora Dutra, NYT haberinin "küresel bir medya fırtınasını" körüklemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Bu durumun kendilerini "aşağılanmaya, tacize, itibarları ve güvenliklerine telafisi mümkün olmayan zararlara" maruz bıraktığını belirtti.

TMZ'nin haberinde Marubo ve Dutra'nın alıcıları dağıtırken çekilmiş video görüntüleri de yer alıyor ve bu görüntülerin "topluma zararlı, cinsel içerikli materyaller soktukları ve iddia edilen ahlaki ve sosyal çürümeyi kolaylaştırdıkları izlenimi yarattığı" belirtiliyordu.

New York Times'ın bir sözcüsü şunları söyledi:

"Bu yazı adil bir şekilde okunduğunda, gururlu bir geçmişe ve korunmuş bir kültüre sahip uzak bir yerli köyünde yeni teknolojinin faydaları ve zorluklarının, hassas ve incelikli bir şekilde ele alındığı açık bir şekilde görülebilir.

"Davaya karşı güçlü bir şekilde savunma yapma niyetindeyiz."