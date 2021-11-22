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Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak - Son Dakika
BBC

Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak

22.11.2021 20:21
Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak

İki kişinin uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarını şirketin internet sitesi üzerinden yürüttüğü iddiaları üzerine şirketin Hindistan'daki üst düzey yöneticileri mahkemeye verildi.

İki kişinin esrar ticareti operasyonlarını Amazon internet sitesini kullanarak yürüttükleri iddialarının ortaya çıkması ardından şirketin Hindistan'daki üst düzey yöneticileri hakkında dava açılıyor.

Polis geçen hafta Hindistan'ın ortasındaki Madya Pradeş eyaletinde iki kişiyi başka eyaletlere 20 kilo esrar satma suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis iki kişinin, esrarı Amazon sitesi üzerinden, doğal bir tatlandırıcı olan şekerotu olarak sunup bu isim altında sattıklarını söylüyor.

Amazon, konuyla ilgili ellerindeki bilgileri polisle paylaştığını bildirdi.

Şirket adına yapılan açıklamada, "Amazon, kuralların çiğnenmesine sıfır tolerans göstermekte, ilgili kanunlar ya da şirketimizin kurallarını ihlal eden kişiler ya da üçüncü şahıslara karşı sert önlemler almaktadır." denildi.

Şirket yasaklanmış ürünlerin sitesine konması ve sitesi üzerinden satışına izin vermediğini ve ürünler konusunda kuralları ihlal eden satıcılara karşı sert adımlar attığını kaydediyor.

Madya Pradeş eyaleti polisi Amazon'un Hindistan'daki üst düzey yöneticilerinin " Narkotik Uyuşturucular ve Psikotropik Maddeler Kanunu'na muhalefetten" yargılanacaklarını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada davanın, "şirketin polis tarafından yöneltilen sorulara karşılık sunduğu belgeler ve soruşturma sırasında ortaya çıkan gerçekler arasında farklar görülmesi" nedeniyle açıldığı kaydedildi.

Amazon Hindistan'ın kaç yetkilisinin yargılanacağı ise açıklanmadı.

Site üzerinden 148 bin dolar değerinde 1.000 kilo civarında esrar satıldığı bildiriliyor.

Rekabet soruşturması da sürüyor

Amazon'un Hindistan kolu hakkında şu anda ayrıca ülkedeki rekabet yasalarını ihlal edip etmediği konusunda bir soruşturma yürütülüyor.

Dev Amerikan perakende şirketi Walmart'ın yan şirketlerinden Flipkart'la birlikte Amazon Hindistan da bazı satıcılara daha iyi koşullar sağladığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturuluyor.

Eylül ayında Amazon'un, Hindistan'daki çalışanlarından birinin yetkililere rüşvet verdiği iddiaları üzerine bir iç soruşturma açtığı haberleri de duyulmuştu.

Son yıllarda Hindistan yetkilileri ülkedeki yasa dışı uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele konusunda etkili adımlar atmaya başladılar.

Ülkenin birçok ünlü sinema oyuncusu ve televizyon şahsiyeti son yıllarda narkotik büro polisleri tarafından izlenmeye alındı.

Geçen ay Bollywood sinemasının süper starlarından Şah Ruh Han'ın 23 yaşındaki oğlu Aryan Han bir partide uyuşturucu madde kullandığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay Hindistan medyasının gündeminde geniş yer buldu. Aryan Han hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak
Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak

Uyuşturucu, Amazon, Polis, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Amazon'un Hindistan yöneticileri uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak - Son Dakika
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