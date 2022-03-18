Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulundu - Son Dakika
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BBC

Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulundu

18.03.2022 13:42
Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulundu

Brezilya’daki Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Sekiz yaşındaki Glauco Ferreira ve altı yaşındaki kardeşi Gleison, 18 Şubat'ta Manicore kasabası yakınlarındaki ormanda küçük kuşları yakalamaya çalışırken kaybolmuştu.

İki erkek kardeş Salı günü şans eseri bir ormancı tarafından bulundu.

Kasabadan yüzlerce kişi haftalardır çocukları arıyordu.

Fakat çocukların yağmur mevsiminde kaybolması, gönüllülerin onları aramasını zorlaştırmıştı.

Amazon ormanlarında yağmur mevsiminde yürüyebilmek zorlaşıyor.

Yerel medya Amazonia Real'in aktardığına göre arama-kurtarma ekipleri 24 Şubat'ta pes ederek çocukları aramayı bıraksa da kasabalılar çocukları aramaya devam etmişti.

Çocukların Palmeira köylerindeki evlerine 6 kilometre uzaklıkta bulunduğu aktarılıyor.

'Hiçbir şey yemeyip sadece yağmur suyu içtiklerini söylediler'

Yerel basının aktardığına göre çocuklardan biri, balta sesini duyunca yardım için bağırdı ve ikili bu sayede bulundu.

Çocukların orman zemininde aç ve yorgun bir şekilde yatarken bulunduğu ve derilerinin sıyrıklarla dolu olduğu belirtiliyor.

Yerel basına göre çocuklar ailesine kavuştuktan sonra iki hafta boyunca hiçbir şey yemediklerini ve sadece yağmur suyu içtiklerini söyledi.

Çocuklar önce Manicore'daki yerel bir hastaneye, ardından da helikopterle Manaus'taki başka bir hastaneye kaldırıldı.

Yağmur ormanlarında daha önce de insanlar kaybolmuştu.

Geçen yıl Ocak ayında pilot Antonio Sena, uçağı Amazon'un ücra bir yerine düştükten 36 gün sonra bulunmuştu.

2008'de ise avlanmaya giden 18 yaşındaki bir genç kaybolduktan 50 gün sonra bulunmuş ve bulunduktan kısa bir süre sonra da ölmüştü.

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