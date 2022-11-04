ABD'de ilginç olay! İhbar üzerine konteynere baskın düzenleyen ekipler bambaşka bir manzara ile karşılaştı - Son Dakika
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ABD'de ilginç olay! İhbar üzerine konteynere baskın düzenleyen ekipler bambaşka bir manzara ile karşılaştı

04.11.2022 17:04

ABD'de polis ekipleri ihbar üzerine bir adamın yaşadığı konteynere operasyon gerçekleştirdi. Adamın inek beslediği haberini alan ekipler, içeri girdiklerinde ineği ve adamı değil bir timsahı buldu. Şüpheli şahıs ve ineğin nerede olduğu henüz bilinmiyor.

Polis geçtiğimiz salı günü bir kişinin evcil hayvan olarak bulundurduğu timsah ile bir konteynerde yaşadığı yönündeki ihbar üzerine konteyneri incelemeye gitti. Ancak 32 yaşındaki bir şahsın içerisinde yaşadığı konteynerde polis, timsahın yanı sıra, inek de buldu. Pierce County Emniyet Müdürlüğü'nden Darren Moss, konteynerde evcil hayvan olarak beslenen bir timsah ve oldukça hasta olduğu anlaşılan bir inek tespit ettiklerini kaydetti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS VE İNEK SAHİBİ BULUNAMADI

Yaklaşık 200 santimetre boyunda olduğu belirtilen timsaha dair uyarılmasının ve veterinere danışması gerektiği bildiriminde bulunulmasının ardından bir gün sonra olay yerine yeniden intikal eden polis, bu kez konteynerın sahibi olan bir kadın ile karşılaştı. Konteynerin kapısının açılması üzerine içeride yalnızca timsahın bulunduğu, şüpheli şahıs ve ineğin ise konteynerde olmadığı görüldü. Hayvanların sahibi olan kişi ile konteynerin sahibi olan kadın arasındaki bağlantıya dair bir açıklama yapılmadı.

Konuya dair yaptığı açıklamada Moss, "Washington eyaletinde bir timsaha sahip olmanıza izin verilmiyor. İnsanlar, çiftlik hayvanları veya evcil hayvanlar için tehdit oluşturan bu tip hayvanlara sahip olmak burada yasa dışıdır" ifadelerini kullandı.

Konteynerden gelen ihbar üzerine içeri giren polis ekipleri daha önce görülmeyen vaka ile karşılaştı

TİMSAHIN YAŞAMASI İÇİN YETERLİ ALAN YOK

Olay yeri inceleme ekipleri, timsah gibi soğukkanlı canlılar için ortam sıcaklığının hayati önem taşımasına rağmen söz konusu hayvanın konteynerde buna uygun koşullara sahip olmadığını tespit etti. Herhangi bir penceresi bulunmayan konteynerde timsahın hareket edebilmesi için yeterli alan da yoktu.

Hayvan kontrol görevlileri, polis memurlarının da yardımıyla timsahı yakalamayı başardı. Moss, "Polis memurlarından biri, hayvan kontrolünden görevliler timsahı tutarken ağzının kapalı kalmasına yardımcı oldu" dedi. Timsah araca bindirdikten sonra, bir vahşi yaşam rehabilitasyon sığınağına teslim edildi.

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SON DAKİKA: ABD'de ilginç olay! İhbar üzerine konteynere baskın düzenleyen ekipler bambaşka bir manzara ile karşılaştı - Son Dakika
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