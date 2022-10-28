ABD'de vahşet! Evden çıkmak istemeyen kiracı, ev sahibini parçalayıp buzluğa koydu

Dünya genelinde enflasyonun artması, bunun yanı sıra sosyal hayata ilişkin anlaşmazlıklar yaşanmasıyla birlikte kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar da arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son haber ise duyanların tüylerini ürpertti.

CESEDİ BUZLUĞA ATMIŞ

Kiracısı Sandra Kolalou'yu davranışlarından ötürü birçok kez polise şikayet eden ancak bir çözüm bulamayan ev sahibi Walker, 10 Ekim'de yaşadığı evde öldürüldü. Yaşlı kadının cesedinin parçaları evin buzluğunda bulunurken, konuyla ilgili kiracı Sandra Kolalou tutuklandı.

TAHLİYE İHBARI YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Polis Walker'ın cinayetten bir gün önce Kolalou'nun kapısına tahliye ihbarı astığını doğrularken, Chicago Polis Şefi Brendan Deenihan cinayetin fitilini ateşleyenin de bu tahliye ihbarı olduğunu söyledi.

DEFALARCA ÇIKARMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Diğer yandan ev sahibinin yakınları, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yakınları, kadının defalarca kiracıyı evden çıkarmak için girişimde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını belirtti.