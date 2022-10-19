ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi! - Son Dakika
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ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!

19.10.2022 17:05

ABD'de yaşayan bir çocuğun, konuşmaya başlamasından sonra söylediği cümleler, ailesini şaşkına çevirdi. Küçük çocuk, kendisinin 30 yıl önce yangında ölen Pam Robinson adlı kadın olduğunu ve dünyaya yeniden geldiğini iddia etti.

Türkiye'de de bir dönem sıklıkla gündem olan reenkarnasyon olayları, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de son dönemde yeniden artışa geçti. ABD'de yaşayan Luke Ruehlman adlı çocuğun hikayesi de duyanların tüylerini ürpertti.

İlk defa konuşmaya başlayan çocuğun sözleri, evin salonundaki aileyi resmen buz kestirdi

İLK KEZ KONUŞMAYA BAŞLADIĞINDA ANLATTI

Luke Ruehlman ilk kez konuşmaya başlamasının ardından aile üyelerinin salonda olduğu sırada ilginç şeyler anlatmaya başladı. Luke Ruehlman adlı çocuk, kendisini reenkarne olduğunu ve aslında 30 yıl önce bir otel yangınında hayatını kaybeden Pam Robinson adlı kadının ruhunu taşıdığını öne sürdü.

İlk defa konuşmaya başlayan çocuğun sözleri, evin salonundaki aileyi resmen buz kestirdi

"TANRI BENİ DÜNYAYA GERİ İTTİ"

Küçük çocuk, ilginç şeyler anlatmaya devam etti. Luke Ruehlman, "Tanrıyı duydum ve beni dünyaya geri gönderdi. Sonrasında ise benim adımın Luke olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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