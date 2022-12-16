Türkiye'de yasaklanan izdivaç programları sosyal medya üzerinden devam ederken, dünya genelinde bu tarz programlar büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yayın yapan TLC adlı kanal ise yeni bir izdivaç programı yayınlamaya hazırlanıyor. Programın ismi "Milf Manor" olacak.
Program formatına göre yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.
Daha şimdiden büyük heyecan yaratan programın ilk yayın tarihi de belli. Milf Manor, 15 Ocak tarihlerinden itibaren TLC'de ekrana gelecek.
Son Dakika › Dünya › ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı - Son Dakika