ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı - Son Dakika
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ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı

16.12.2022 10:52

ABD'de kısa süre içinde yayınlanmaya başlayacak bir izdivaç programı büyük ses getirdi. Programa katılan 40 ila 60 yaşları arasındaki 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmeye çalışacak.

Türkiye'de yasaklanan izdivaç programları sosyal medya üzerinden devam ederken, dünya genelinde bu tarz programlar büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

ABD'Lİ TELEVİZYON KANALINDAN YENİ İZDİVAÇ PROGRAMI

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yayın yapan TLC adlı kanal ise yeni bir izdivaç programı yayınlamaya hazırlanıyor. Programın ismi "Milf Manor" olacak.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

KENDİLERİNE UYGUN GENÇ ERKEK ARAYACAKLAR

Program formatına göre yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

15 OCAK'TA YAYINLANMAYA BAŞLANACAK

Daha şimdiden büyük heyecan yaratan programın ilk yayın tarihi de belli. Milf Manor, 15 Ocak tarihlerinden itibaren TLC'de ekrana gelecek.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı - Son Dakika
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