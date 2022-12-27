ABD'nin Teksas eyaletinde kadın kılığına giren sapık, kadınlar tuvaletine girip, özel görüntüleri kayda aldı! Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi

ABD'nin Teksas eyaletinde Douglas Egan adlı adamın, kadınlar tuvaletindeki kadınların özel fotoğraflarını çekmek adına hazırladığı şeytani plan akıllara durgunluk verdi. Seçtiği alışveriş merkezine belinde gaz tabancasıyla giden Douglas Egan, kadın kılığına girdikten sonra kadınlar tuvaletinde beklemeye başladı.

TUVALETE GELEN KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Daha sonra tuvaletini yapmaya gelen kadınların oturduğu bölmeye doğru kamera uzatan Douglas Egan, kadınların özel görüntülerini kayıt altına aldı. Görüntüleri aldıktan sonra telaş içerisinde tuvaletten çıkması ise Douglas Egan'ın başını yakan hatası oldu.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa süre içerisinde çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği Douglas Egan isimli adamı AVM çevresinde yakaladı. Cezaevine gönderilen Egan, hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.