ABD'nin Teksas eyaletinde kadın kılığına giren sapık, kadınlar tuvaletine girip, özel görüntüleri kayda aldı! Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi - Son Dakika
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ABD'nin Teksas eyaletinde kadın kılığına giren sapık, kadınlar tuvaletine girip, özel görüntüleri kayda aldı! Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi

27.12.2022 10:43
ABD'nin Teksas eyaletinde kadın kılığına giren sapık, kadınlar tuvaletine girip, özel görüntüleri kayda aldı! Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir sapığın yaptığı plan akıllara durgunluk verdi. 45 yaşındaki Douglas Egan adlı şahıs, kadın kılığına girip kadınlar tuvaletine girdi. Kadınları çıplak şekilde görüntülemeye başladığı tespit edilen sapık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Teksas eyaletinde Douglas Egan adlı adamın, kadınlar tuvaletindeki kadınların özel fotoğraflarını çekmek adına hazırladığı şeytani plan akıllara durgunluk verdi. Seçtiği alışveriş merkezine belinde gaz tabancasıyla giden Douglas Egan, kadın kılığına girdikten sonra kadınlar tuvaletinde beklemeye başladı.

TUVALETE GELEN KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Daha sonra tuvaletini yapmaya gelen kadınların oturduğu bölmeye doğru kamera uzatan Douglas Egan, kadınların özel görüntülerini kayıt altına aldı. Görüntüleri aldıktan sonra telaş içerisinde tuvaletten çıkması ise Douglas Egan'ın başını yakan hatası oldu.

Sapığın, kadınların tuvaletteki görüntülerini çekmek için yaptığı plan akıllara durgunluk verdi

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa süre içerisinde çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği Douglas Egan isimli adamı AVM çevresinde yakaladı. Cezaevine gönderilen Egan, hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.

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SON DAKİKA: ABD'nin Teksas eyaletinde kadın kılığına giren sapık, kadınlar tuvaletine girip, özel görüntüleri kayda aldı! Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi - Son Dakika
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