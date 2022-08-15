New York Times'tan çarpıcı analiz! Putin'in Erdoğan'la arayı iyi tutma nedenini yazdılar

Rusya ve Türkiye arasında son dönemde artan ikili görüşmeler, dünya basınının da dikkatini çekti. Tahıl Anlaşması'ndaki katkısı nedeniyle başta ABD olmak üzere tüm dünyanın art arda övgü dizdiği Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'nin ünlü gazetesi New York Times'tan çarpıcı bir analiz geldi.

"PUTİN'İN YAPTIRIMLARDAN KAÇMAK İÇİN DOSTA İHTİYACI VAR"

New York Times, son dönemde artan Rusya - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. New York Times yazarlarından Steve Erlanger, "Erdoğan'ın riskli bir seçime hazırlanması ve Suriye'de yeni bir sınır ötesi operasyon planlaması gündemdeyken Türkiye nakit, gaz ve ticaret arayışında, Putin'in ise Batı yaptırımlarından kaçmak için dosta ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN SAYESİNDE GÜÇ KAZANIYOR"

Erlanger, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendi sorunları olduğunu ve Ukrayna'daki savaşta çıkmaza girdiğini, Batı yaptırımlarının Rusya endüstrisini çok sert vurduğunu aktardı. Erdoğan ve Putin'in, son üç haftada iki kez bir araya gelmesinin NATO tarafında endişeye yol açtığını söyleyen Erlanger, Putin'in, Erdoğan sayesinde Batı yaptırımlarında delik açtığını söyledi.