New York Times'tan çarpıcı analiz! Putin'in Erdoğan'la arayı iyi tutma nedenini yazdılar - Son Dakika
Üye Girişi

New York Times'tan çarpıcı analiz! Putin'in Erdoğan'la arayı iyi tutma nedenini yazdılar

15.08.2022 00:03
New York Times'tan çarpıcı analiz! Putin'in Erdoğan'la arayı iyi tutma nedenini yazdılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü basın kuruluşu New York Times'tan çarpıcı bir analiz geldi. New York Times, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkiler kurup, Batı'nın yaptırımlarına karşı dost edine arayışında olduğunu yazdı.

Rusya ve Türkiye arasında son dönemde artan ikili görüşmeler, dünya basınının da dikkatini çekti. Tahıl Anlaşması'ndaki katkısı nedeniyle başta ABD olmak üzere tüm dünyanın art arda övgü dizdiği Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'nin ünlü gazetesi New York Times'tan çarpıcı bir analiz geldi.

"PUTİN'İN YAPTIRIMLARDAN KAÇMAK İÇİN DOSTA İHTİYACI VAR"

New York Times, son dönemde artan Rusya - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. New York Times yazarlarından Steve Erlanger, "Erdoğan'ın riskli bir seçime hazırlanması ve Suriye'de yeni bir sınır ötesi operasyon planlaması gündemdeyken Türkiye nakit, gaz ve ticaret arayışında, Putin'in ise Batı yaptırımlarından kaçmak için dosta ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN SAYESİNDE GÜÇ KAZANIYOR"

Erlanger, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendi sorunları olduğunu ve Ukrayna'daki savaşta çıkmaza girdiğini, Batı yaptırımlarının Rusya endüstrisini çok sert vurduğunu aktardı. Erdoğan ve Putin'in, son üç haftada iki kez bir araya gelmesinin NATO tarafında endişeye yol açtığını söyleyen Erlanger, Putin'in, Erdoğan sayesinde Batı yaptırımlarında delik açtığını söyledi.

YORUMLAR
500
Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu Gürcistan hükümetinden Abhazya ve Güney Osetya halkına ülkeyi beraber inşa etme çağrısı Gürcistan hükümetinden Abhazya ve Güney Osetya halkına ülkeyi beraber inşa etme çağrısı

Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York Times'tan çarpıcı analiz! Putin'in Erdoğan'la arayı iyi tutma nedenini yazdılar - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 00:03:53. #1.11#
SON DAKİKA: New York Times'tan çarpıcı analiz! Putin'in Erdoğan'la arayı iyi tutma nedenini yazdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement