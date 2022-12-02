10 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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10 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

02.12.2022 17:26

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde 10 yaşındaki çocuk, annesinin internetten alışveriş yaptığı hesaba girip sanal gerçeklik gözlüğü satın almak istedi. Annesi itiraz edince küçük çocuk annesini tabanca ile öldürüp sanal gerçeklik gözlüğünü sipariş etti.

Annesini öldüren çocuk, ilk ifadesinde annesi çamaşırları toplarken, evde bulunan tabancayı alıp elinde salladığını, bu sırada ateş alan tabancanın annesine isabet ettiğini söyledi.

ANNESİNİ KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Çocuk daha sonra ifadesini değiştirip tabancayı annesine doğru nişanlayıp annesini kasten öldürdüğünü itiraf etti. Çocuk polise verdiği ikinci ifadesinde ise tabancayı duvara doğru uzatıp duvara ateş ederek annesini korkutarak istediğini fakat merminin duvarın önünde bulunan annesine isabet ettiğini söyledi.

10 yaşındaki çocuk, internetten sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

"HİÇBİR PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOK"

Çocukla görüşen halası ise, çocuğun gayet soğukkanlı olduğunu, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve sadece annesini öldürdüğü için üzgün olduğunu söyledi.

10 yaşındaki çocuk, internetten sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

YETİŞKİN GİBİ YARGILANACAK

Polis tarafından gözaltında tutulan çocuk, işlediği cinayet nedeniyle yetişkin olarak yargılanacak ve yetişkinlere verilen ceza kendisine uygulanacak.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 10 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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