Annesini öldüren çocuk, ilk ifadesinde annesi çamaşırları toplarken, evde bulunan tabancayı alıp elinde salladığını, bu sırada ateş alan tabancanın annesine isabet ettiğini söyledi.
Çocuk daha sonra ifadesini değiştirip tabancayı annesine doğru nişanlayıp annesini kasten öldürdüğünü itiraf etti. Çocuk polise verdiği ikinci ifadesinde ise tabancayı duvara doğru uzatıp duvara ateş ederek annesini korkutarak istediğini fakat merminin duvarın önünde bulunan annesine isabet ettiğini söyledi.
Çocukla görüşen halası ise, çocuğun gayet soğukkanlı olduğunu, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve sadece annesini öldürdüğü için üzgün olduğunu söyledi.
Polis tarafından gözaltında tutulan çocuk, işlediği cinayet nedeniyle yetişkin olarak yargılanacak ve yetişkinlere verilen ceza kendisine uygulanacak.
Son Dakika › Dünya › 10 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika