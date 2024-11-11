Amsterdam\'da Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Dünya

HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalede bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı'nda bir araya geldi. Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa copla müdahale ederken, bazı göstericiler yaralandı.

Aralarında Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen'in de bulunduğu çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.