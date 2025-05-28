Andrew ve Tristan Tate\'e Suçlamalar

İngiltere'de savcılık, sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'in tecavüz, bedensel zarar ve insan ticareti de dahil 11 suçlamayla karşı karşıya olduğunu; bu suçlamaların 2024 yılında, kardeşler hakkında Romanya'dan iade emri çıkarılmadan önce onaylandığını açıkladı.

Kardeşi 36 yaşındaki Tristan Tate'in de tecavüz, bedensel zarar, insan ticareti ve kazanç için fuhuş dahil 10 suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABD doğumlu Tate kardeşler anne babaları boşandıktan sonra anneleriyle birlikte İngiltere'nin Luton şehrine taşındı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 38 yaşındaki Andrew Tate arabalar, özel jetler ve yatlardan oluşan lüks yaşam tarzıyla tanınıyordu.

Kardeşiyle birlikte ilk olarak Aralık 2022'de Romanya'da tecavüz ve insan ticareti suçlamalarından gözaltına alındı.

Her ikisi de suçlamaları reddetti ve birkaç ay ev hapsinde kaldı. Bir yıl sonra, Ağustos 2024'te, reşit olmayan kişiyle ilişkiye girmek ve reşit olmayan kişileri kaçırma gibi yeni suçlamalarla suçlandılar. Bu suçlamaları da reddettiler.

İngiltere'de savcılık, iki kardeşin Romanya'daki soruşturmalarının devam ettiğini ve "önce Romanya'daki yerel cezai meselelerin çözülmesi gerektiğini" söyledi.

Savcılık suçlama kararını, Tate kardeşlerle ilgili İngiltere'de ortaya atılan iddialara dair Bedfordshire Polisi'nden bir kanıt dosyası ellerine ulaştıktan sonra aldı.