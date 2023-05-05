Ankara'daki olaylı zirvede Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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Ankara'daki olaylı zirvede Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında arbede yaşandı

05.05.2023 10:10

Ankara'da gerçekleşen KEİPA 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması esnasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimi ortamı gerdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop duruma müdahalede bulunurken, iki ülke yetkililerinin bayrak gerginliği koridorda ise arbede yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 30. yıl dönümünde Ankara'da Parlamento Başkanları Zirvesi düzenlendi.

AÇILAN BAYRAK GERGİNLİK YARATTI

Etkinlikte ise bir yılı aşkın süredir savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna tarafları arasında olay çıktı. Zirvede,Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı. Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı. Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, Timofeeva'nın konuşması boyunca koltuğunu boş bıraktı.

ŞENTOP MÜDAHALE ETTİ

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale etti. Toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi. Şentop, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın." ifadesini kullandı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ancak gerginlik koridorlarda da devam etti. Ukraynalı Milletvekili Oleksandr Marikovsky'ın elindeki Ukrayna bayrağı, Rus delege Valey Stavitsky tarafından bir anda alındı. İki isim birbirine girerken o anlar da kayıt altına alındı.

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Ankara'da olaylı toplantı! Ukraynalı ve Rus yetkililer birbirine girdi Ankara'da olaylı toplantı! Ukraynalı ve Rus yetkililer birbirine girdi

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Son Dakika Dünya Ankara'daki olaylı zirvede Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında arbede yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki olaylı zirvede Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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