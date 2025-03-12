Antalya, Nürnberg'de Turizm Potansiyelini Tanıttı

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 56'ıncı Karavan, Yat, Bahçecilik ve Turizm Fuarı'nda, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunarak, "28 yıllık kardeş şehir bağıyla Nürnberg ile güçlü bir işbirliği içinde olduğunu" ve "Antalya'nın, yılda 17 milyon yabancı turisti ağırlayarak dünyada dördüncü, Avrupa'da ise üçüncü sırada yer aldığını" belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 56'ıncı Karavan, Yat, Bahçecilik ve Turizm Fuarı'na katıldı.

Böcek'e, fuarda Antalya'nın turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla yapılan ziyaret kapsamında, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci'nin de aralarında bulunduğu 11 kişilik heyet eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Antalya'nın kardeş şehri olan Nürnberg'de, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ile fuardaki stantları gezdi. Antalya standında ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Böcek, Antalya ile Almanya arasındaki turizm ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

"Antalya'ya Almanya'dan 3,5 milyon turist geldi"

Antalya'nın turizmde dünya çapında önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Böcek, 2024 yılında Antalya'yı ziyaret eden turistler arasında Almanya'nın ikinci sırada yer aldığını belirtti. Böcek, "Antalya, 2024 yılında Almanya'dan 3 milyon 500 bin turist ağırladı. Bu rakam, Antalya'nın uluslararası turizmdeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Antalya'nın 28 yıllık kardeş şehir bağıyla Nürnberg ile güçlü bir işbirliği içinde olduğunu ifade eden Böcek, turizm, sanat ve kültürel alanlardaki çalışmaların her geçen gün arttığını kaydetti. Antalya'nın, yılda 17 milyon yabancı turisti ağırlayarak dünyada dördüncü, Avrupa'da ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Böcek, "Antalya, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak turizmdeki başarısını sürdürüyor" diye konuştu.

Böcek, Nürnberg Havalimanı yetkililerinin yaptığı açıklamalara da değinerek, Nürnberg'den Antalya'ya haftada 15 uçuşun düzenleneceğini ve bu gelişmenin turizm sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Muhittin Böcek'e prestijli 'Kybele' ödülü verilecek"

Başkan Böcek, merkezi Almanya'da bulunan Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından 2025 yılında prestijli "Kybele" ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Daha önce eski Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau, Münih Belediye Başkanı Christian Ude, eski Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily, yazar Orhan Pamuk, piyanist Fazıl Say, gazeteci Uğur Dündar, Bavyera Başbakanı Markus Söder, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi önemli isimlere verilen ödül, 13 Mart'ta Böcek'e takdim edilecek.

Ödül hakkında konuşan Böcek, "Bu önemli ödülü Antalya halkı ve ülkemiz adına alacağım. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Antalya, dünya çapında bir turizm markası olmayı sürdürüyor" dedi.

"Antalya, barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın yalnızca turizmde değil, uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yaparak dünya barışına katkı sunduğunu da belirtti.

Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi geliştirmek adına Akdeniz Belediye Birliği ile Antalya Turizm Birliği (ANTAB) ve Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Turizm sektöründeki tüm paydaşlara teşekkür eden Böcek, Antalya'nın dünya turizminin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini söyledi.