Apple iOS16, M2 çipi ve yeni MacBook modellerini tanıttı, Türkiye fiyatlarını güncelledi

Apple dün akşam iPhone ve iPad'ler için yeni işletim sistemi olan iOS 16'yı tanıttı. Yeni işlemcisi M2'yi de kullanıma sunan Apple, bu işlemciyle piyasaya sürülecek MacBook Air ve MacBook Pro modellerini de duyurdu.

Apple'ın Türkiye için önemli bir diğer adımı da Türkiye fiyatlarını güncellemek oldu.

iOS 16

Apple'ın iOS 16'da sunduğu özellikler arasında kilit ekranını özelleştirebilme ve gönderilen mesajları geri çağırma yer alıyor.

Yeni kilit ekranında bildirimler ekranın üstünden değil altından belirecek.

Visual Look Up adlı özellikle fotoğraflarda üzerine tıklanan öğeler (örneğin bir insan veya köpek) fotoğrafın geri kalanından ayrı bir resim olarak kopyalanıp başka uygulamalarla paylaşılabilecek.

Tabletlerde ise mesajlaşma kısmında Apple'ın Files, Keynote, Number, Pages, Notes ve Reminders uygulamalarından öğelerin paylaşılması ve başka kullanıcılarla birlikte düzenlenmesi gibi özellikle gelecek.

Hava Durumu uygulaması ise tablette ilk defa yer alacak.

Kullanıcılar tabletlerini monitöre bağlayarak sekiz uygulamaya kadar aynı anda çalıştırabilecek.

M2 çipi

Apple'ın devrim yaratan M1 çipinin devamı olarak ürettiği M2 çipinde, bir önceki versiyonundan yüzde 25 daha fazla transistör bulunduğu açıklandı.

Apple'a göre çipin birden fazla çekirdeği aynı anda kullanma performansı M1'den yüzde 18 daha yüksek.

Bu çiplerin yer alacağı ilk laptoplar ise 13,6 inçlik MacBook Air ve 13 inçlik MacBook Pro olarak duyuruldu.

MacBook'ların popüler video düzenleme uygulamalarından Final Cut Pro'nun MacBook Air'daki performansının yeni işlemciyle birlikte yüzde 40 arttığı açıklandı.

Şirket yeni MacBook Air'ın 30 dakikada yüzde 50 şarj olabilecek yeni bir pil teknolojisiyle geldiğini de duyurdu.

Türkiye fiyatları

Şirket TL'nin değer kaybı nedeniyle Türkiye'deki fiyatlarını da güncelledi.

Yeni tanıtılan M2 çipli MacBook Air'ın 8 çekirdekli GPU versiyonu 26 bin TL, 10 çekirdekli GPU versiyonu ise 32 bin 300 TL fiyatla piyasaya sürüldü.

Yeni 13 inç MacBook Pro'larda ise 256 GB depolamaya sahip versiyonu 28 bin, 512 GB depolamaya sahip versiyonu 32 bin TL'den satışa sunuldu.

Yeni MacBook'ların Türkiye'deki dağıtımının önümüzdeki ay başlayacağı duyuruldu.

Satıştaki en ucuz iPhone modellerinden 11'in başlangıç fiyatı 15 bin, SE'nin başlangıç fiyatı ise 13 bin 500 TL oldu. İki model de 64 GB depolama alanına sahip.

Daha güncel telefonlarda ise iPhone 13 Pro Max'in fiyatları 33 bin TL ile 41 bin 800 TL arasında değişiyor.

Aksesuarlarda ise AirPods Pro'nun fiyatı 5 bin 400'e, AirPods Max ise 11 bin 200 TL'ye çıktı.

iPad Pro'nun en pahalı modeli 48 bin TL olurken bu miktar iMac'lerde 35 bine, Mac Pro'larda ise 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.