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Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı! - Son Dakika

Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!

14.02.2022 15:02

Yeni Zelanda'da hükümetin aşının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalarını protesto eden bir kadın; Perşembe günü Wellington'daki çırılçıplak soyunarak koştu. Protestocu kadın kısa bir süre sonra polisler tarafından tutuklandı.

Yeni Zelanda'da koronavirüs kısıtlamaları ve aşı politikalarını doğru bulmayan binlerce kişi, protesto kararı aldı. Tepkilerini dile getirmek adına başbakan Jacinda Ardern'in makam binasına giden protestocular burada gösteri yapmaya başladı.

POLİS, BARİKAT KURDU

Göstericilerin daha fazla başbakanlık konutuna yaklaşmasını istemeyen polisler, barikat kurdu. Fakat bazı göstericilerin bu barikatı aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının çırılçıplak şekilde koşmaya başlaması üzerine tüm dikkatler o yöne çevrildi.

Aşı karşıtı kadın, binlerce kişinin gözü önünde çırılçıplak soyunup koşmaya başladı

PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADILAR

Kadını gören polis ekipleri ise kısa süre içerisinde çıplak kadını yakalayarak kelepçe taktı. Fakat kadının üzerine bir şey giymesini beklemeden ekip arabasına götürülmesi tepkilere neden oldu. Gösterilerde şu ana kadar toplamda 120 kişi gözaltında bulunuyor.

Aşı karşıtı kadın, binlerce kişinin gözü önünde çırılçıplak soyunup koşmaya başladı
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Yeni Zelanda, Protesto, Polis, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı! - Son Dakika
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