Avustralya'da hafif uçak Scone'da tarlaya düştü, uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'da hafif uçak Scone'da tarlaya düştü, uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya\'da hafif uçak Scone\'da tarlaya düştü, uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hafif bir uçak, Scone kasabasındaki havaalanı yakınlarındaki tarlaya düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti; enkazdan yakıt sızdığı ve bölgede inceleme başlatıldığı bildirildi.

AVUSTRALYA'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hafif bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Scone kasabasında yer alan havaalanı yakınlarında bugün yerel saatle 13.55 sıralarında bir uçak kazası meydana geldi. Sydney'in yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısındaki Bunnan Yolu üzerinde bulunan bir tarlaya düşen hafif uçakta yer alan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, enkazdan yakıt sızdığı aktarıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediği kazaya ilişkin bölgede inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
AvustralyaHavacılıkİncelemeGallerGüncelDünyaOlayKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
14:07
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:13:09. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da hafif uçak Scone'da tarlaya düştü, uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei