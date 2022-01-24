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Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum - Son Dakika

Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum

24.01.2022 17:07
Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum

Avustralya'da Cleo Smith adlı 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 18 gün alıkoymakla suçlanan zanlı, suçlamaları kabul etti. 5 Kasım'dan bu yana gözaltında olan 36 yaşındaki Terrence Darrell Kelly'nin Mart'ta yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtiliyor.

SUÇUNU KABUL ETMESİ ŞAŞIRTTI

Kelly'nin Cleo'yu neden kaçırdığına ilişkin ayrıntı verilmedi. Avustralya medyası Kelly'nin suçlamaları kabul etmesini sürpriz bir gelişme diye niteledi. Zira, davanın çok uzun sürebileceği düşünülüyordu.

Cleo Smith, Batı Avustralya eyaletine bağlı Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan kaçırılmıştı.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VADEDİLMİŞTİ

Çocuğun kaybolmasından sonra 5 bin nüfuslu büyük bir arama seferberliği başlatılmış, 100 memurun katılımıyla özel bir ekip oluşturulmuştu. Polis, Cleo'nun yakalanmasını sağlayacak kişiye 1 milyon dolar ödül vadetmişti.

Ailesine göre Cleo, çadırda küçük kardeşinin beşiğinin yanındaki şişme bir yatakta uyuyordu. Annesi ve partneri sabah uyandığında çadırının kapısının açık olduğunu ve Cleo'nun yatağında olmadığını fark etti.

KAÇIRILDIKTAN 18 GÜN SONRA BULUNDU

Cleo kaçırılmasından 18 gün sonra kendi evlerinin yakınlarındaki kilitli bir evde bulunmuştu. Sonrasında Kelly de yakalanmıştı. Olay tüm Avustralya'da yakından izlenmiş, uluslararası medya da gelişmeleri takip etmişti.

Terence Darrell Kelly Kasım'da yakalandıktan sonra bin kilometre uzaklıktaki Perth'e götürülmüştü. Polis daha önce Kelly'nin aileyle hiçbir bağı bulunmadığını açıklamıştı.

BEBEK BEZİ ALMASI ŞÜPHELERE YOL AÇTI

Avustralya medyasına göre, Kelly'nin bir marketten bebek bezi almasının şüphe uyandırdığını ve polisi adrese yönlendirdiğini yazmıştı.

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Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum - Son Dakika
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