Avustralya'da bebeğiyle kabine giren kadın gördüğü manzara sonrası şok oldu! Durumu anında polise bildirdi

Ashton Grohn, yaşları18'in altında olan gençleri uyarmak istedi fakat, gençlerin ağzı bozuk kişiler olduğunu fark edince onları uyarmaktan vazgeçti.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN KAMERALAR İNCELENİYOR

Asthon'ın durumu polise bildirmesinin ardından ekipler alışveriş merkezi yöneticileri ile iletişime geçti. Polis yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde meydana gelen olay ile ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini, gençlerin kimliğinin tespit edilmesi için güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığını ve mağaza çalışanlarının ifadelerinin alındığını söyledi.