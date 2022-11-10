Avustralya'da bebeğiyle kabine giren kadın gördüğü manzara sonrası şok oldu! Durumu anında polise bildirdi - Son Dakika
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Avustralya'da bebeğiyle kabine giren kadın gördüğü manzara sonrası şok oldu! Durumu anında polise bildirdi

10.11.2022 18:07

Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan Ashton Grohn, bebeği ile gittiği alışveriş merkezindeki bir mağazada kıyafetini denemek için gittiği soyunma kabininde iki erkek ve iki kızın cinsel ilişkiye girdiğini gördü. Karşısındaki manzara karşısında şoke olan kadın, bebeğini alıp durumu polise şikayet etti.

Ashton Grohn, yaşları18'in altında olan gençleri uyarmak istedi fakat, gençlerin ağzı bozuk kişiler olduğunu fark edince onları uyarmaktan vazgeçti.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN KAMERALAR İNCELENİYOR

Asthon'ın durumu polise bildirmesinin ardından ekipler alışveriş merkezi yöneticileri ile iletişime geçti. Polis yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde meydana gelen olay ile ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini, gençlerin kimliğinin tespit edilmesi için güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığını ve mağaza çalışanlarının ifadelerinin alındığını söyledi.

Soyunma odasının kapısını açan kadın gördüklerinden sonra polise koştu
Soyunma odasının kapısını açan kadın gördüklerinden sonra polise koştu
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SON DAKİKA: Avustralya'da bebeğiyle kabine giren kadın gördüğü manzara sonrası şok oldu! Durumu anında polise bildirdi - Son Dakika
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