Kız bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu fark eden anne, hastanedeki teşhisle yıkıldı - Son Dakika
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Kız bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu fark eden anne, hastanedeki teşhisle yıkıldı

21.11.2022 11:56
Kız bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu fark eden anne, hastanedeki teşhisle yıkıldı

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Sarah Regan, 9 aylık kızının bezini değiştirdiği sırada altının kanla dolu olduğunu fark etti. Hemen bebeği acile götüren anne, küçük kızın erken ergenlik yaşadığını öğrenmesiyle birlikte adeta yıkıldı.

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