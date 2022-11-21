Kız bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu fark eden anne, hastanedeki teşhisle yıkıldı
21.11.2022 11:56
Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Sarah Regan, 9 aylık kızının bezini değiştirdiği sırada altının kanla dolu olduğunu fark etti. Hemen bebeği acile götüren anne, küçük kızın erken ergenlik yaşadığını öğrenmesiyle birlikte adeta yıkıldı.
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21.11.2022 12:17:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kız bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu fark eden anne, hastanedeki teşhisle yıkıldı - Son Dakika