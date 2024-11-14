Ayı Kostümlü Dolandırıcılık

ABD'de 4 kişi, ayı kostümü giyen bir kişiyi arabalarına saldırtarak sigorta şirketinden para koparmaya çalıştı.
California eyaletinde meydana gelen olayda 4 şüphelinin, hasarlı araçları için sigorta şirketinden ödeme almak amacıyla sahte bir hasar bildirimi yaptığı öne sürüldü.
İddiaya göre, ayı kostümü giyen bir kişi birkaç araca kasten zarar verdi. Ancak, olayı incelemeye alan polisşüphelilerin hasarı kasten oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olaya ilişkin delil toplamayı sürdürdüğü bildirildi.
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