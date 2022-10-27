Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren ismin bulunduğu gizli Rus birliği Ukrayna'yı kana buluyor - Son Dakika
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Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren ismin bulunduğu gizli Rus birliği Ukrayna'yı kana buluyor

27.10.2022 08:34

İngiliz araştırma şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya füzeli saldırılar düzenleyen gizli birliğini ortaya çıkardı. 30 kişilik genç mühendis grubu 3 ekibe ayrılıp çalışırken gizli birliğin başındaki isim ise Yarbay Igor Bagnyuk. Bagnyuk'un Suriye'de görev yaptığına inanılıyor ve kanıtlar o ülkedeki füze saldırılarını da koordine ettiğini gösteriyor.

Rus ordusunun 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş aylar geçmesine rağmen sürüyor. İki taraf da savaş nedeniyle onlarca can kaybetti, milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İki ülke heyetleri bir süre müzakere görüşmeleri yapsa da henüz barışa dair bir somut gelişme yok. Tüm dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlenmişken İngiliz araştırma kurulu Bellingcat Rusya ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayımlandı.

FÜZE SALDIRILARININ ARKASINDA ONLAR VAR

Raporda, Ukrayna'daki ölümcül füze saldırılarının arkasında çoğunluğu genç mühendisler ve bilişim teknoloji uzmanlarından oluşan gizli bir Rus askeri birimi bulunuyor.

30 KİŞİ, 3 GRUP HALİNE ÇALIŞIYOR

Bellingcat, en az 33 askeri mühendisin Rusya Genelkurmay Bakanlığı'nın az bilinen Ana Hesaplama Merkezi'nde (GVT'ler) çalıştığını yazdı. Bu mühendislerin, deniz, hava ve karadan fırlatılan seyir füzelerinden sorumlu ve Moskova ve St. Petersburg'daki güvenli komuta merkezlerinden çalışan 10 kişilik üç ekibe bölündüğü aktarıldı. Raporda, "Bazılarının daha önce donanma kaptanı veya gemi mühendisi olarak askerlik hizmeti vardı. Diğerleri, kurumsal BT uzmanları veya oyun tasarımcıları olarak daha önce sivil iş deneyimine sahipti" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'yı kana bulayan gizli Rus birliği ifşa oldu! Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren isim var

SÜRECİ BÖYLE ANLATTILAR

Bununla birlikte, isminin gizli kalması koşuluyla konuşmayı kabul eden bir GVT üyesi füze saldırılarının planlama aşamasını şöyle anlattı: "Füze atma öncesi planlamak birçok sorunu beraberinde getirir. Fırlatma alanından hedefe uçuş yolunun tamamının simülasyonu oluşturulur. Ortaya çıkan rotayı ayarlamak için çeşitli girdilere dayalı algoritma yazılımcılar tarafından yazılır. Daha sonra füze hedefine fırlatılır."

Ukrayna'yı kana bulayan gizli Rus birliği ifşa oldu! Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren isim var

KİLİT İSİM YARBAY BAGNYUK

Bellingcat, Rusya'nın askeri mühendislik okullarının mezunları arasındaki telefon görüşmelerini takip ederek ve Rusya'da karanlık internet ağlarına düşen istihdam verilerini analiz ederek GVT üyeleri hakkında bilgi edindiğini aktardı. Kuruluşun bildirdiğine göre, bu gizli birliğin arkasındaki isim ise Yarbay Igor Bagnyuk. Bellingcat, Bagnyuk ve emrindeki askerlerin Ukrayna'nın askeri ve güvenlik komuta merkezlerini ve ulusal enerji şebekelerini hedef aldığını iddia etti.Bellingcat'ın raporuna göre, Bagnyuk'un Suriye'de görev yaptığına inanılıyor ve kanıtlar, o ülkedeki füze saldırılarını da koordine ettiğini gösteriyor.

Ukrayna'yı kana bulayan gizli Rus birliği ifşa oldu! Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren isim var

Bununla birlikte, açık kaynaklı kanıtlar, birden fazla füzenin askeri olmayan hedeflere çarptığını, konut binalarına zarar verdiğini, anaokullarını ve oyun alanlarını vurduğunu gösterdi.10-18 Ekim tarihleri ??arasındaki en büyük Rus saldırı dalgasında, en az 70 Ukraynalı sivil öldürüldü ve ülkenin enerji altyapısının yüzde 40'ı yıkıldı. Bellingcat'in raporu, GVT'lerin en az 2 Ekim'den beri en son saldırılara hazırlandıklarını öne sürdü.

EMİR-KOMUTA ZİNCİRİ

Belllingcat, elde ettiği veriler kapsamında gizli birimi emir komuta şemasının da ortaya çıkarıldığını açıkladı. Buna göre, en tepede Tümgeneral Baranov yer alırken, ardından Albay Kapshuk, Yarbay Bagnyuk veYarbay Anton Timoshinov geliyor.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren ismin bulunduğu gizli Rus birliği Ukrayna'yı kana buluyor - Son Dakika
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