Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Mayın Temizliği Yapıyor - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Mayın Temizliği Yapıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ\'da Mayın Temizliği Yapıyor
Son Güncelleme: 28.09.2023 11:37

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiğini duyurdu. Bakanlık, istihkam-tahkimat birimlerinin Gozlukörpu-Hasanlı yolunda bulunan anti-personel ve anti-tank mayınları etkisiz hale getirdiğini belirtti. Ayrıca bölgede bulunan patlayıcı düzenekleri ve mayın tuzakları da etkisiz hale getiriliyor. Hocalı'de ele geçirilen tüfek ve mühimmatlar da görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da patlamamış mayınların temizlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu'nun istihkam-tahkimat birimleri Karabağ bölgesinde mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için önlemler alıyor. Gozlukörpu-Hasanlı yolunda çok sayıda anti-personel ve anti-tank mayını ile patlamamış mühimmat bulundu. Güvenlik düzenlemelerine uygun olarak etkisiz hale getirildi. Ayrıca birliklerimiz bölgede buldukları patlayıcı düzeneklerini ve mayın tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir. Bölgeler mayından temizleniyor" denildi.

Öte yandan bakanlık, Hocalı'de ele geçirilen onlarca tüfek ve binlerce mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Mayın Temizliği Yapıyor - Son Dakika
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