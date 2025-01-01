Azerbaycan Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

AZERBAYCAN, yeni yıla 'merhaba' dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yıla havai fişek gösterileri eşliğinde girdi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı. Aliyev, 2024'ü başarıyla sonlandırdıklarını, sene başında belirledikleri tüm hedeflere ulaştıklarını kaydetti.
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