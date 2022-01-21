Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar

Bir okul etkinliğine gitmek için ailesinden izin almakta ısrar eden 17 yaşındaki Anthony Reyes Jr'in tüm ailesi, Anthony etkinliğe katıldıktan kısa bir süre sonra geçtiğimiz Ağustos ayında koronavirüse yakalandı. Çocuğun 46 yaşındaki babası bir ay sonra hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Babasını genç yaşta kaybeden çocuk, babasına koronavirüs bulaştırmış olabileceğini düşünerek etkinliğe katılmakta ısrar ettiği için pişmanlık duydu.

Annesi Stephanie Reyes'e göre Anthony, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttu.

"SENİN SUÇUN DEĞİL" DEDİK

Fox'a konuşan 37 yaşındaki anne Stephanie, eşini virüse yakalandıktan birkaç gün sonra kaybettiğini ve oğlunun da bu yüzden kendisini suçladığını söyledi. Anne Stephanie, "Suçlu hissediyordu. Bizim hastalanmamıza kendisinin neden olduğunu düşünüyordu. Babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttu. Hastalığı süresince hep babasıyla konuştu. Babası 'senin suçun değil' demesine rağmen bu olayı atlatamadı" dedi.

BABASININ KAYBINI KALDIRAMADI

Salgın boyunca depresyondan çıkamayan çocuğun babasının kaybını kaldıramadığını söyleyen anne Stephanie, oğlunun bu nedenle intihar ettiğini belirtti.

Anne Stephanie, "Oğlum babasını görmek istedi. İçime sinmese de ona izin verdim. Yaptığım en kötü hata bu oldu" dedi.

28 Aralık'ta çocuğun odasında cansız bedeni bulundu.

Anne Stephanie, eşini kaybettikten sonra çocukları için psikolojik destek almak için başvurduğunu ancak psikologların programının aylar boyunca dolu olması nedeniyle randevu alamadığını belirtti.