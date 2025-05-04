BAE\'den İsrail\'e Sert Kınama

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik saldırılarının en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi. Açıklamada saldırıların, Suriye'nin egemenliğine yapılmış bir saldırı olduğu kaydedilerek, uluslararası hukukun ve İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Çekilme Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Bu tür saldırıların, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırdığı aktarılan açıklamada, saldırıların uluslararası toplumun barış ve istikrarı sağlama yönündeki çalışmalarını engellediği bildirildi.