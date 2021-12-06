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BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri' - Son Dakika
BBC

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri'

06.12.2021 16:02
BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, İran'da temaslarda bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, İran'da temaslarda bulunuyor.

Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani ile görüştü.

İran medyası Al Nahyan'ın Reisi ile görüşmesi sırasında, "iki ülkenin sıcak ve kardeşçe ilişkiler geliştirmesinin, BAE'nin önceliklerinden biri olduğunu" söylediğini bildirdi.

Reuters ajansının haberine göre Şamkani de, güvenlik ve istikrarın ancak bölge ülkelerinin sürekli diyalog ve işbirliğiyle gerçekleşebileceğini söyledi. Şamkani, "Ekonomik gelişme ve yatırımlar, İran'ın dış politikasında birincil önem taşıyor" dedi. Şamkani ayrıca, "Bölgedeki askeri krizleri sona erdirmek için birlikte hareket etmek gerekli" diye konuştu.

BAE Devlet Başkanlığı Diplomasi Danışmanı Anwar Gargash ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'la gerilimin azaltılması için adımlar attıklarını, Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın ziyaretinin bu adımların devamı olduğunu vurguladı. Gargash, "Bölgede işbirliğinin artırılması ve iletişimin güçlendirilmesi ulusal çıkarlarımıza hizmet ediyor" dedi.

BAE'nin fiili liderinin kardeşi

Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, BAE'nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da kardeşi.

Yemen'deki iç savaşta BAE, İran destekli Husilere karşı ülkenin uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetini desteklemişti. Ancak BAE iki yıldır İran'la ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. BAE, İran ile diyaloğu 2019'daki tanker saldırıları krizinin ardından artırmıştı.

BAE'nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kasım ayı sonunda Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüş, iki ülke arasında dokuz alanda Türkiye'ye doğrudan yatırım içeren anlaşmalar imzalanmıştı.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri'
BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri'

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da: 'İran'la kardeşçe ilişkiler geliştirmek önceliklerimizden biri' - Son Dakika
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