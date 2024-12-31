Bakan Fidan, Filistinli Yetkililerle Görüştü

Dünya

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi. Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.