Başkan Biden, Trump'ın Hedef Aldığı İsimler İçin Önleyici Af Kararı Çıkardı - Son Dakika
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Dünya

Başkan Biden, Trump'ın Hedef Aldığı İsimler İçin Önleyici Af Kararı Çıkardı

Başkan Biden, Trump\'ın Hedef Aldığı İsimler İçin Önleyici Af Kararı Çıkardı

ABD'de görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Joe Biden, Trump'ın hedef aldığı bazı isimler için 'önleyici af' kararı çıkardı. Af kararı, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley, eski Cumhuriyetçi vekil Liz Cheney ve Beyaz Saray'ın eski Tıbbi Baş Danışmanı Anthony Fauci gibi isimleri kapsıyor.

20.01.2025 17:38
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ABD'de saatler sonra gerçekleşecek yemin töreniyle birlikte görevi resmi olarak seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek olan Başkan Joe Biden, Trump'ın 'misilleme için hedef aldığı' bazı isimler için 'önleyici af' kararı çıkardı.

Biden başkanlığının son saatlerinde Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı

MİLLEY VE FAUCİ DE BULUNUYOR

Reuters'ın aktardığına göre, Başkan Joe Biden'ın hakkında af kararı aldığı isimler arasında; eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley, eski Cumhuriyetçi vekil Liz Cheney ve Beyaz Saray'ın eski Tıbbi Baş Danışmanı Anthony Fauci bulunuyor.

KONGRE BASKININI SORUŞTURAN KOMİTEDE GÖREV ALANLARI KAPSIYOR

Af, 6 Ocak 2021 tarihinde Trump destekçileri tarafından Kongre'ye yapılan baskını soruşturmak için kurulan Kongre komitesinde görev almış olan tüm isimleri kapsıyor. Komitede ifadesine başvurulan polis memurları da af kapsamına alındı.

Biden başkanlığının son saatlerinde Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı

BİDEN: BU KİŞİLER HAKSIZ KOVUŞTURMALARIN HEDEFİ OLMAYI HAK ETMEMEKTEDİR

Biden, çıkardığı af kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kamu çalışanları, ulusumuza onur ve şerefle hizmet etmiştir; bu kişiler haksız ve siyasi saikli kovuşturmaların hedefi olmayı hak etmemektedir" ifadelerini kullandı. Biden'ın af kararı sonrası açıklama yapan Milley, bu karar karşısında 'derinden müteşekkir' olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bugün, TSİ 20.00 sularında yemin ederek görevi resmen Joe Biden'dan devralacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimini kazanmasının ardından yaptığı açıklamalarda 'düşmanı olarak algıladığı' isimlerin yargılanması yönünde çağrıda bulunmuştu. Kamu çalışanlarını 'demokrasimizin can damarı' sözleriyle tarif eden Biden ise, Trump'tan doğrudan bahsetmeden, bu görevlilerin bazılarının işlerini yaptıkları için tehdit ve caydırma eylemleriyle karşı karşıya kalması dolayısıyla endişelerini dile getirmişti.

Biden başkanlığının son saatlerinde Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı

Cheney Kongre'deki soruşturmaya liderlik etmesi dolayısıyla Trump'ın hedefi olurken, Fauci de koronavirüs salgını sürecinde Trump ile karşı karşıya gelmişti. Milley ise Bob Woodward'un 'Savaş' isimli kitabında Trump'ın 'özünde faşist olduğunu' ifade etmişti.

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Son Dakika Dünya Başkan Biden, Trump'ın Hedef Aldığı İsimler İçin Önleyici Af Kararı Çıkardı - Son Dakika

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