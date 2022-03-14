Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var

14.03.2022 19:39

Rusya-Ukrayna savaşının 19. gününde Başkent Kiev'de bugün 2 büyük saldırı gerçekleşti. Sabah saatlerinde apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, bölgede bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Tüm dünya, 19 gündür Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Bugün gerçekleşen 4. müzakereden de barış kararı çıkmadı, gözler yarına ertelenen görüşmelere kilitlendi. Müzakereler sürerken bir yandan saldırılar da tüm şiddetiyle devam ediyor.

SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Rus güçleri, bugün başkent Kiev'i vurdu. Başkentteki Obolon'da, sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Apartman enkaza döndü, kurtarma ekipleri yardım için seferber oldu.

Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Obolon'da apartmana saldırı düzenlendi

SEYİR FÜZESİNİN PARÇASI DÜŞTÜ

Bu saldırının ardından Kiev'deki Kurunevka bölgesine bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerde ve araçlarda ağır hasar oluştu.

Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Patlamanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar

KOPAN PARÇALAR ONLARCA METRE UZAĞA SAÇILDI

Ülke basınında yer alan habere göre, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemi Rus güçlerince atılan seyir füzesini havada vurdu. Füzeden kopan parça, Kurunevka bölgesindeki yola düştü ve patlama oldu. Patlamanın etkisiyle bölgedeki araçlardan kopan parçalar onlarca metre uzağa saçıldı.

Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Donetsk'te patlamalar meydana geldi

DONETSK SALDIRISINDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Donetsk'teki sözde ayrılıkçı yönetimin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Donetsk'e Ukrayna güçleri tarafından fırlatıldığı ileri sürülen Toçka-U füzesinin yönetim binası üzerinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, füze parçalarının düşmesi sonucu meydana gelen patlamalarda şehir merkezindeki banka önünde sırada bekleyen sivillerden, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

İşte başkent Kiev'den fotoğraflar;

Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde
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Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi. Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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