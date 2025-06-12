Bender Abbas\'ta Tekne Yangını

İRAN'ın Bender Abbas şehrindeki bir iskelede çıkan yangında 10'dan fazla teknenin yandığı bildirildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas şehrindeki bir balıkçı iskelesinde yangın çıktı. Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, 10'dan fazla teknenin yandığını açıkladı.
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