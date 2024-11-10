Biden ve Trump Beyaz Saray'da Buluşacak - Son Dakika
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Dünya

Biden ve Trump Beyaz Saray'da Buluşacak

Biden ve Trump Beyaz Saray\'da Buluşacak

Joe Biden ve Donald Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

10.11.2024 09:39
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ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump ile 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirtti. Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te bir araya gelecekler" dedi.

Kaynak: DHA

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