Big Ben\'de Filistin Eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi simgelerinden Big Ben saat kulesine Cumartesi günü tırmanan bir kişi, Filistin bayrağı açarak yaklaşık 16 saat kulede eylem yaptı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 29 yaşındaki Daniel Day'in, kamuya zararlı davranış ve izinsiz girme nedeniyle ceza aldığını duyurdu.

Big Ben olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak 16 saatin ardından gözaltına alınan Daniel Day bugün mahkemede ifade verecek.

Çıplak ayakla kuleye tırmanan eylemci, "Özgür Filistin" sloganı atarak kulenin bir noktasına kadar çıkmış ve burada eylemini sürdürmüştü.

Eylemini sosyal medya hesabından yayınlayan Day, kendisine vinçle yaklaşan kurtarma ekibine "Yaklaşırsanız daha da yukarı çıkarım, hayatımı tehlikeye atıyorsunuz" dedi.

Bir noktaya kadar ayakkabılarıyla tırmanan eylemci, ardından çıplak ayakla tırmanmaya devam etti ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Görüntülerde, kuledeki kan izleri görülebiliyor.

Daniel Day, polis ve itfaiyenin uzun süren çabaları sonrası vinç yardımıyla kuleden indirildi.

Daniel Day'in eylemine destek veren birçok kişi, Big Ben önünde toplanarak sloganlar attı. Polis ise kule çevresinde Filistin yanlısı gösterilere izin vermeyerek protestocuları uzaklaştırdı.

Eylem nedeniyle Westminster Köprüsü kapatılmış, metro istasyonunun bir çıkışı iptal edilmişti. İngiltere Parlamentosu'na yönelik turlar da geçici olarak askıya alınmıştı.

Instagram'da "Free_all.of.us" adını kullanan Daniel Day, yaptığı açıklamalarda, " Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl eylemler 45 yıl hapis cezaları alıyor. Polis tarafından şiddet görüyoruz. Bu yüzden sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum" demişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail-Hamas savaşı, Gazze'de büyük bir insani trajedinin ortaya çıkmasına neden oldu. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında şimdiye kadar 48 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği hesaplanırken, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere milyonlarca Filistinlinin yaşadığı bölgeler yerle bir edildi.

İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği eleştirenler Londra'da her hafta eylemler düzenleyerek hükümete tepki gösteriyordu.