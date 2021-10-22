BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun 3'üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

TAKVİYE AŞISI OLAN YALNIZCA 5 KİŞİDE VAKA GÖRÜLDÜ

10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer'ın Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.

"SALGINLA MÜCADELEDE TAKVİYE AŞILARIN ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Pfizer'ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar insanları bu hastalıktan koruma konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna inanıyoruz." dedi.

AŞININ MUCİDİNDEN 3. DOZ VURGUSU

Koronavirüs aşısını Prof. Özlem Türeci ile birlikte bulan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, araştırma sonucunu "Bu önemli veriler mevcut bilgileri daha da ileriye taşımakta ve üçüncü doz aşının toplumun geniş kesimlerini bu virüse ve varyantlarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir" sözleriyle değerlendirdi.