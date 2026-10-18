İrlandalı din adamı Willie Doyle'un azizlik dosyası Vatikan'a gidiyor - Son Dakika
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BBC

İrlandalı din adamı Willie Doyle'un azizlik dosyası Vatikan'a gidiyor

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İrlandalı din adamı Willie Doyle\'un azizlik dosyası Vatikan\'a gidiyor
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1917'de Passchendaele Muharebesi'nde yaralı iki askere yardım ederken top ateşiyle hayatını kaybeden rahip Willie Doyle için toplanan belgeler Roma'ya gönderilecek. Katolik Kilisesi, pazar günü Mullingar Katedrali'nde düzenlenecek törenle dosyayı mühürleyecek. Azizlik süreci beş aşamadan oluşuyor ve dava henüz başlangıç safhasında.

BBC'nin haberine göre, Birinci Dünya Savaşı'nda yaralı ve can çekişen askerlere yardım ederken hayatını kaybeden İrlandalı rahip Willie Doyle, aziz ilan edilme yolunda önemli bir adım atıyor. İrlanda Katolik Kilisesi, pazar günü Mullingar Katedrali'nde düzenlenecek özel bir ayinin ardından, Doyle'un azizlik davasını destekleyen binlerce sayfalık belgeyi Vatikan'a gönderecek.

Dublinli rahip, savaşın en kanlı muharebelerinden Somme, Messines ve Passchendaele'de İngiliz Ordusu'nda papaz olarak görev yaptı. Ateş altındaki cesaretiyle tanınan Doyle, yaralı askerleri güvenli bölgeye taşımak ya da ölmek üzere olanları teselli etmek için defalarca iki siper hattı arasındaki 'kimsesiz topraklara' koştu.

Savaşın başlamasının üzerinden bir yıldan fazla geçmişken gönüllü olarak İngiliz Ordusu'nun 16. (İrlanda) Tümeni'ne askeri papaz olan Doyle, yaklaşık iki yıl boyunca Batı Cephesi'ndeki siperlerde kaldı. 16 Ağustos 1917'de Passchendaele Muharebesi'nde, yaralanan iki Protestan askerin yardımına giderken top ateşiyle hayatını kaybetti. Bu nedenle İrlanda Katolik Kilisesi, onu farklı mezheplerden askerlere hizmet ederken ölen bir 'merhamet şehidi' olarak görüyor.

Azizlik kampanyasını, çoğunluğu sıradan inananlardan oluşan ve din adamlarınca desteklenen Fr Willie Doyle Derneği yürütüyor. Derneğin kurucusu, işletme okulu öğretim görevlisi Patrick Kenny, Doyle'un büyük bir kahramanlık ve kutsallık içinde yaşadığını söyledi. Kenny, rahibin Somme Muharebesi'ndeki cesaretiyle Askeri Haç madalyası aldığını, tümen komutanı Tümgeneral Sir William Bernard Hickie'nin de onu 'tanıdığı en cesur adam' olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

1873'te doğan Doyle, eve gönderdiği çok sayıda mektupla da tarihçiler için önemli bir tanık kaynağı haline geldi. Kenny'ye göre bu mektuplar sayesinde İrlandalı askerlerin cephede yaşadıkları ayrıntılı biçimde biliniyor. Rahip, kendi askerlerinin saygısını kazanmasının yanı sıra yaralı Alman savaş esirlerine gösterdiği şefkatle de anılıyor.

Katolik Kilisesi'nde azizliğe giden süreç beş aşamadan oluşuyor ve bazı aşamalar yıllar sürebiliyor. Meath Piskoposluğu 2022'de başlattığı soruşturmada Doyle'un yazılarını ve hayatını inceledi; toplanan belgeler yaklaşık 3 bin 500 sayfaya ulaştı. Piskopos Tom Deenihan, belge paketlerini geleneğe uygun olarak kırmızı kurdeleyle bağlayıp mumla mühürledi ve davanın başarılı olacağına güvendiğini söyledi.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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