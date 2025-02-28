Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak

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Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacağını bildirdi.

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin yapılan açıklamada, ilkbaharda 'New Shepard' adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmadı. New Shepard roketinin insanlı olarak gerçekleştirdiği 11'nci uzay uçuşu olacak. Roket, bugüne kadar 52 kişiyi uzaya taşıdı.