BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Avrupa diğer mültecilere de hassas davranmalı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa'nın 4 milyon Ukraynalı mülteciye gösterdiği hassasiyet ve cömertliği diğer mültecilere de göstermesi gerektiğini ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'nin açıklaması, Libya'dan denize açıldıktan sonra batan teknenin ardından geldi. Teknede 90 kişi yaşamını yitirdi. Grandi, teknenin batmasını, 'Bir diğer Akdeniz trajedisi' olarak değerlendirerek, "Bir başka Akdeniz trajedisinde 90'dan fazla kişi öldü. Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömert ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere yapmalı ve nasıl yapacağını düşünmelidir" ifadelerini kullandı.