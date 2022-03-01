BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu - Son Dakika
Üye Girişi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu

01.03.2022 21:27
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bugün açıklama yaparak savaş sebebiyle Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınan mülteci sayısının 677 bin olduğunu duyurdu.

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bugün açıklama yaparak savaş sebebiyle Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınan mülteci sayısının 677 bin olduğunu duyurdu.

Grandi açıklamasında, BM insani yardım kuruluşları ve onların sivil toplum kuruluşu ortaklarının Ukrayna içindeki ve bölgedeki Ukraynalı mültecileri desteklemek için 1,7 milyar dolarlık bir kampanya başlattığını belirtti.

13'Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell bugün basın toplantısında Ukrayna genelinde savaş sebebiyle toplamda 13'ü çocuk, en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 26'sı çocuk 400 sivilin yaralandığını bildirdi. Throssell açıklamasında "Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çoklu fırlatma roket sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklanmıştır. Bunlar sadece çapraz kontrol edebildiğimiz zayiatlar ve gerçek zayiatın çok daha yüksek olması muhtemeldir" dedi.


YORUMLAR
500
Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Afrika ülkeleri, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa BM'de tepki gösterdi Afrika ülkeleri, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa BM'de tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Ukrayna, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:43 Dün 33 kuruş zam yapılmıştı! Bu gece LPG Oto gaza 61 kuruş daha zam gelecek
20:41 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 21:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement